Лавров обратил внимание стран на милитаристские настроения Украины

Россия настоятельно рекомендует другим странам проанализировать воинствующие заявления Украины, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия настоятельно рекомендует другим странам проанализировать воинствующие заявления Украины, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД России прокомментировал недавний визит украинского лидера Владимира Зеленского в Турцию, в ходе которого велись дискуссии насчет поставок вооружений на Украину.

"Странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения", — заявил он.

При этом президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским сообщил, что сотрудничество между странами в области оборонной промышленности не направлено против третьих государств.