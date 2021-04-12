Звезду "Бриллиантовой руки" нашли мертвой в московской квартире

Актрису Серафиму Холину, известную по фильму "Бриллиантовая рука", нашли мертвой в квартире на проспекте Вернадского. Ей было 97 лет.

Актрису Серафиму Холину, известную по фильму "Бриллиантовая рука", нашли мертвой в квартире на проспекте Вернадского. Ей было 97 лет.

Бездыханное тело женщины обнаружила дочь, которая проживала по тому же адресу. Причина смерти не сообщается.

Серафима Холина обрела славу после роли ведущей модного показа в фильме Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Российские зрители помнят ее по крылатой фразе "Брюки превращаются, брюки превращаются в элегантные шорты". Кроме того, Холина была профессиональной актрисой дубляжа — именно ее голосом на русском языке говорила Софи Лорен.