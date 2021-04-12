Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ в дистанционном формате

Вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от России Петр Толстой заявил, что Москва примет участие в весенне сессии организации в дистанционном формате.

Вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от России Петр Толстой заявил, что Москва примет участие в весенне сессии организации в дистанционном формате.

По его словам, в ПАСЕ тиражируются доклады с антироссийской риторикой. Делегация РФ будет предлагать внести свои поправки, отметил Толстой.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщал, что ПАСЕ рассмотрит на весенней сессии досье блогера Алексея Навального. В ходе сессии Россию могут подтолкнуть к выходу из Совета Европы, сказал он.