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15:56   12 Апреля 2021
Происшествия

Одного человека застрелили у больницы в Париже

Одного человека застрелили у больницы в Париже

Один человек погиб при стрельбе у больницы в Париже, сообщают местные СМИ. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Неизвестный открыл огонь на улице Мишель-Анж в 16-м округе города. Мужчина и женщина получили огнестрельные ранения в результате инцидента, один из пострадавших скончался. Правоохранители разыскивают стрелка.

Похожий случай недавно произошел в Сиэтле. Там в результате стрельбы пострадали четыре человека, один находился в критическом состоянии, трое получили легкие повреждения. Правоохранители объявили подозреваемого в розыск.

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