Кандидатуру премьера Баварии Зедера выдвинули на пост канцлера ФРГ

Берлинское отделение альянса ХДС/ХСС планирует поддержать кандидатуру премьера Баварии Маркуса Зедера на пост канцлера ФРГ после ухода Ангелы Меркель.

Берлинское отделение альянса ХДС/ХСС планирует поддержать кандидатуру премьера Баварии Маркуса Зедера на пост канцлера ФРГ после ухода Ангелы Меркель.

Столичное отделение объединения собирается одобрить Зедера в качестве претендента на должность нового канцлера Германии. Действующий премьер Баварии возглавляет партию ХСС (Христианско-социальный союз). Она действует только в Баварии, а ее партия-"сестра" ХДС (Христианско-демократический союз) Ангелы Меркель распространена в остальных регионах страны.

В бундестаге партии образуют единую фракцию. Недавно лидером ХДС стал премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Президиум политического объединения поддерживает его кандидатуру на пост канцлера.

Ранее ХДС потерпел поражение на выборах в двух федеральных землях. Это свидетельствует о возможных политических переменах в Германии, пишут СМИ.