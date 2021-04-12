СК проводит проверку по факту пожара на Невской мануфактуре

Доследственная проверка по факту пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге организована и проводится Следственным комитетом РФ.

Доследственная проверка по факту пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге организована и проводится Следственным комитетом РФ.

Сообщение о произошедшем на Октябрьской набережной возгорании поступило днем 12 апреля, в понедельник. Площадь пожара в здании, являющемся культурным наследием Петербурга, составила 200 квадратных метров.

Следственно-оперативная группа в настоящий момент выехала на место происшествия. После локализации масштабного пожара будет начат осмотр здания, а также проведены все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства и причины возгорания, сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу.