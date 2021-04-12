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15:37   12 Апреля 2021
Происшествия

Громкие хлопки слышны в горящем здании Невской мануфактуры

Громкие хлопки слышны в горящем здании Невской мануфактуры

Пожар на территории Невской мануфактуры в Петербурге продолжается, слышны хлопки. Об этом сообщили в экстренных службах.

Площадь пожара возросла с 1500 квадратных метров до 4000 кв. м. Согласно данным ГУ МЧС, угроза обрушения здания на данный момент отсутствует. Экстренные службы продолжают тушение огня. В Сети ранее появились кадры с места происшествия.

Здание Невской мануфактуры на Октябрьской набережной продолжает гореть. Над ним поднялся столб черного дыма. На место прибыли сотрудники спасательного ведомства. К тушению огня привлечено более 60 человек и 14 единиц специальной техники. В МЧС сообщили, что погиб один пожарный и еще двое пострадали в ходе ликвидации возгорания.

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#пожар #хлопки #Невская мануфактура

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