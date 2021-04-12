Отбывающего наказание Навального могут начать кормить принудительно

Блогера Алексея Навального перевели из медчасти обратно в отряд. Администрация покровской колонии допускает, что заключенного будут кормить принудительно, сообщается в Twitter.

Блогера Алексея Навального перевели из медчасти обратно в отряд. Администрация покровской колонии допускает, что заключенного будут кормить принудительно, сообщается в Twitter.

По словам соратников основателя признанного иноагентом ФБК, вес блогера сейчас составляет 77 килограмм. С начала голодовки он похудел на восемь килограмм, с начала пребывания в колонии — на 15 килограмм, сообщается в Twitter-аккаунте Навального. Он начал голодовку 31 марта.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Причиной пересмотра стали неоднократные нарушения блогером условий отбывания наказания.