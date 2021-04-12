Толстой оценил перспективы сотрудничества России и Запада в медицине

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал о том, видит ли он готовность Запада работать вместе с Россией в медицинской сфере.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал о том, видит ли он готовность Запада работать вместе с Россией в медицинской сфере.

Парламентарий, принявший участие в пресс-конференции на тему "Почему Россия проходит пандемию лучше многих развитых стран", организованной Медиагруппой "Патриот" и ФАН, полагает, что страны Запада хотят работать с Москвой и им выгодно это сотрудничество. Однако взаимное доверие было утрачено, отношения разрушились после конфликта в Югославии.

"Поэтому мне кажется, что Россия должна с чувством собственного достоинства спокойно жить и развиваться, а нашим западным партнерам стоит подумать о том, как выйти из плена клише времен холодной войны и начать отношения с Россией с чистого листа, заново", — сказал Толстой.

По его мнению, развития отношений в текущей парадигме быть не может, дипломатия зашла в тупик. В таких условиях взаимовыгодное сотрудничество в сфере медицины останется нереализованным.