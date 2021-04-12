Митрахович объяснил, почему США не вводят супермощные санкции против «СП–2»

Министерство юстиции США одобрило два пакета дополнительных санкций против российского проекта «Северный поток – 2», но окончательное решение о вводе ограничительных мер должен будет принять глава Белого дома Джо Байден.

Министерство юстиции США одобрило два пакета дополнительных санкций против российского проекта «Северный поток – 2», но окончательное решение о вводе ограничительных мер должен будет принять глава Белого дома Джо Байден.

По мнению эксперта Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ), преподавателя Финансового университета при Правительстве РФ Станислава Митраховича, подобные заявления со стороны Соединенных Штатов Америки едва ли приведут к принятию действительно серьезных антироссийских санкций.

«Это очередное запугивание. Санкции против Nord Sream 2 AG можно было ввести и раньше. Собственно, еще в 2017 году при старой администрации США был принят акт о противодействии противникам Америки при помощи санкций. Это была правовая рамка, которую приняла законодательная власть. А исполнительная уже в соответствии с ней может иметь право вводить санкции», — напомнил эксперт.

Однако никаких серьезных санкций против участвующих в строительстве немецких компаний США так и не ввели. И тогда, и сейчас всем очевидно, что мощные санкции против немецких компаний приведут к серьезной ссоре Америки с Германией, а США не хотят наносить ущерб своим отношениям с самой мощной экономикой Европы.

Если же говорить о санкциях против оператора строительства «Северного потока – 2» компании Nord Stream 2 AG, против нее, конечно, можно ввести санкции, также, как и против «Газпрома», например, можно заблокировать их долларовые транзакции. Но в этом случае, по мнению Митраховича, произойдет то же самое, что в свое время было с компанией «Русал».

«Против "Русала" пообещали ввести очень жесткие санкции, и даже ввели его в список мощных санкций. Но очень быстро "Русала" из этого списка вывели, потому что он нужен был Европе. И Европа сама попросила Америку вывести "Русала" из-под санкций», — напомнил эксперт.

Точно такая же история произойдет и в случае введения санкций против «Газпрома», уверен энергетик. Европе не понравится, если США начнут слишком сильно бить по самому «Газпрому», или по его «дочке» - компании Nord Stream AG. Ведь экономические санкции ударят не только по самим этим компаниям, но и по германско-американским отношениям. И это является серьезным сдерживающим фактором, против принятия подобных мер.

Напомним, ранее американское издание Politico сообщило, что принятые Минюстом США санкционные пакеты против «Северного потока – 2». Как ожидается, будут представлены Конгрессу в мае 2021 года, а окончательное решение по ним должен будет принять президент США Джо Байден.