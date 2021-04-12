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15:26   12 Апреля 2021
Происшествия

Угроза обрушения стала причиной эвакуации пожарных из здания Невской мануфактуры

Угроза обрушения стала причиной эвакуации пожарных из здания Невской мануфактуры

Сотрудников спасательных служб вывели из здания Невской мануфактуры, полыхающей в Петербурге, после угрозы обрушения, сообщили в экстренных службах. 

Как подтвердили в МЧС, один пожарный погиб, еще двое пострадали при ликвидации последствий ЧП. Предположительно, скончался командир отделения пожарно-спасательной части.

Прокуратура уже начала доследственную проверку по факту возгорания в здании мануфактуры. По результатам следственных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

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#мчс #пожар #спасатели #Невская мануфактура

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