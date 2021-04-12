Угроза обрушения стала причиной эвакуации пожарных из здания Невской мануфактуры

Сотрудников спасательных служб вывели из здания Невской мануфактуры, полыхающей в Петербурге, после угрозы обрушения, сообщили в экстренных службах.

Сотрудников спасательных служб вывели из здания Невской мануфактуры, полыхающей в Петербурге, после угрозы обрушения, сообщили в экстренных службах.

Как подтвердили в МЧС, один пожарный погиб, еще двое пострадали при ликвидации последствий ЧП. Предположительно, скончался командир отделения пожарно-спасательной части.

Прокуратура уже начала доследственную проверку по факту возгорания в здании мануфактуры. По результатам следственных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.