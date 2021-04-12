Подруга вдовца Легкоступовой усомнилась в чувствах Фирсова к покойной артистке

Яхтсмен Юрий Фирсов мог использовать певицу Валентину Легкоступову в корыстных целях. Об этом заявила подруга вдовца исполнительницы в эфире канала "Россия-1".

Яхтсмен Юрий Фирсов мог использовать певицу Валентину Легкоступову в корыстных целях. Об этом заявила подруга вдовца исполнительницы в эфире канала "Россия-1".

В новом выпуске ток-шоу "Прямой эфир" вскрылись настораживающие подробности отношений певицы Валентины Легкоступовой и ее мужа Юрия Фирсова. Как утверждает подруга яхтсмена, вдовец изначально преследовал меркантильные интересы в браке с артисткой. Как оказалось, незадолго до смерти певицы он некоторое время жил у приятельницы — именно тогда она разглядела странное поведение Фирсова.

"Понимаете, когда человек в горе — он в горе. А я видела по Юрию Фирсову, что у него был какой-то коммерческий проект, который сорвался. Он очень расстроен, естественно, срывом коммерческого проекта. Он решал вопросы, как закрыть дыры, в связи с тем, что его коммерческий проект закрылся — под названием "Валентина Легкоступова". Ну или, по крайней мере, отложился — он не ожидал, конечно, что она погибнет", — поделилась подруга яхтсмена.

Приятельница Фирсова уверена, что он надеялся извлечь выгоду из брака с артисткой. Гостья программы подчеркнула, что с легкостью поверила в любовь пары по фотографиям в Facebook. Ее мнение изменилось, когда Легкоступова оказалась в реанимации, — тогда Фирсов не звонил в больницу и не волновался о здоровье жены. Его подруга тут же усомнилась в чувствах Фирсова к покойной артистке.