15:22 12 Апреля 2021Общество
Студенты из Королева провели флешмоб в честь юбилея со дня полета Гагарина в космос
Учащиеся Технологического университета Королева организовали флешмоб в честь 60-летия со дня первого полета человека в космос.
Учащиеся Технологического университета Королева организовали флешмоб в честь 60-летия со дня первого полета человека в космос.
Студенты провели мероприятие в сквере Покорителей космоса, расположенном в Королеве. Участники флешмоба выстроились в цифру 60, знаменующую круглую дату юбилея со дня полета космонавта Юрия Гагарина в космос, а затем разбежались в разные стороны. Видео с места событий появилось в Сети.
Технологический университет напрямую связан с историей освоения космоса: учебному заведению присвоено имя космонавта Алексея Леонова, который первым в мире побывал в открытом космосе. Об этом сообщает сайт 360tv.ru.