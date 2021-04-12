Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:22   12 Апреля 2021
Общество

Студенты из Королева провели флешмоб в честь юбилея со дня полета Гагарина в космос

Студенты из Королева провели флешмоб в честь юбилея со дня полета Гагарина в космос

Учащиеся Технологического университета Королева организовали флешмоб в честь 60-летия со дня первого полета человека в космос.

Студенты провели мероприятие в сквере Покорителей космоса, расположенном в Королеве. Участники флешмоба выстроились в цифру 60, знаменующую круглую дату юбилея со дня полета космонавта Юрия Гагарина в космос, а затем разбежались в разные стороны. Видео с места событий появилось в Сети.

Технологический университет напрямую связан с историей освоения космоса: учебному заведению присвоено имя космонавта Алексея Леонова, который первым в мире побывал в открытом космосе. Об этом сообщает сайт 360tv.ru.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#космос #гагарин #флешмоб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров