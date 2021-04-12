В районе крупного пожара в Петербурге заблокировано дорожное движение

На Октябрьской набережной образовались крупные заторы из-за пожара на Невской мануфактуре. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", пробки на участке оценили в десять баллов.

На Октябрьской набережной образовались крупные заторы из-за пожара на Невской мануфактуре. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", пробки на участке оценили в десять баллов.

Согласно данным сервиса, движение транспорта перекрыто на участке от Народной улицы до улицы Крыленко. Там, где автомобилям разрешено передвигаться, сформировался многокилометровый затор.

МЧС намерены использовать вертолет для тушения пожара на Октябрьской набережной. На текущий момент пламя продолжает распространяться по территории фабрики. Пожарные покинули здание из-за угрозы обрушения.

При пожаре погиб человек. В ведомстве сообщили, что погибший — сотрудник МЧС. Еще два человека госпитализированы с ожогами тела.