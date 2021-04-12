Прокуратура начала проверку по факту пожара в здании Невской мануфактуры

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку из-за крупного пожара на предприятии "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной.

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку из-за крупного пожара на предприятии "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной.

Сотрудники прокуратуры Невского района вместе со следователями установят причины возгорания, по результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

В Сети появились кадры, снятые очевидцами с места происшествия, сообщало Федеральное агентство новостей. На видеозаписи видно, как здание буквально полностью охвачено огнем, а густой черный дым заметен с близлежащих дорог и улиц.

Напомним, что мощный пожар в здании завода "Невская мануфактура" произошел на четвертом и пятом этажах. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 13:40 по московскому времени.