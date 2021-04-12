Экс-мэр Каменска-Уральского Шмыков выдвинулся на праймериз «Единой России»

Заместитель свердловского губернатора подал документы на праймериз «Единой России».

Сегодня, 12 апреля, бывший мэр Каменска-Уральского, заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подал документы на праймериз «Единой России» по определению кандидатов в депутаты заксобрания. Об этом сообщило издание URA.RU.

В исполкоме регионального отделения партии информацию подтвердили.

«Сегодня в 15:00 будет подавать документы на предварительное голосование Алексей Шмыков», — сообщил изданию начальник пресс-службы Максим Бестфатер.

Советник замгубернатора Владимир Шауракс также подтвердил факт подготовки документов, добавив, что Шмыков планирует выдвигаться по списку территориальной группы в Каменском избирательном округе №14.

Как отмечает издание, среди уже зарегистрированных на праймериз в этом округе — депутаты Виктор Якимов и Михаил Голованов.

Сам Шмыков объяснил мотив выдвижения своей кандидатуры желанием продолжить работу с населением, учитывая опыт на посту мэра Каменска-Уральского.

«Уровень доверия к власти в городе, я считаю, высокий. Сегодня немаловажно взаимодействие органов власти и населения как внутри города, так и внутри региона и всей страны. Поэтому я, по согласованию с губернатором Евгением Владимировичем Куйвашевым, выдвинул свою кандидатуру в списке в законодательное собрание от Каменска-Уральского», — сказал он изданию.

Ранее, 11 апреля, начались выборы в органы местного самоуправления в Абхазии.