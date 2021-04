Ирландцы нашли дельфина Фунги, в пропаже которого обвиняли Путина

Знаменитый дельфин Фунги, пропавший полгода назад в бухте ирландского города Дингл, впервые был замечен очевидцами.

Пропавший несколько месяцев назад дельфин Фунги, который считается символом ирландского города Дингл, замечен очевидцами в бухте, пишет издание Irish Examiner. В исчезновении млекопитающего местный политик обвинял российских подводников и даже лично президента РФ Владимира Путина.

Ассоциация по исследованию и сохранению океана Ирландии (ORCA Ireland) опубликовала в своем Twitter видеоролик, на котором видно, как одинокий дельфин мчится за лодкой. По словам активистов, это не первая их встреча с похожим на Фунги животным.

The Kinsale dolphin spent 3 hours with Jasper and 2 hours with Mike - but are these three observations the same individuals? Mike said “Not sure if it’s the same one we saw at the marina but I think it may be.“ stay tuned ???? @ObserversApp #CitizenScience #PhotoID https://t.co/09RUcT9b62

Впрочем, они добавили, что обнаруженный дельфин выглядит меньше пропавшего собрата, так что новость может оказаться «ложной тревогой».

Памятник дельфину Фунги стоит ​рядом с туристическим офисом в Дингле. Животное даже попало в Книгу рекордов Гиннесса, как самый долгоживущий одинокий дельфин. Впервые его заметили в бухте еще в 1983 году.

По словам местных жителей, Фунги никогда не покидал защищенную бухту, предпочитая взаимодействовать с пловцами и серферами и плавать рядом с лодками.

I met Fungi the dolphin when we were in Dingle????❤️☘️ I nearly cried so many times when I saw him come out of the water! I saw him when I was a little girl but I definitely appreciated it much more now,seeing him wild and free loving life the way he should be ???? @DingleDolphinBo pic.twitter.com/UHCwhGG4s5