Обозреватель «МК»: Ультиматум Козака заставил Киев «сдать полный назад»

Власти Украины правильно поняли предупреждение замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака о том, что Москва не оставит без помощи граждан РФ, живущих в республиках Донбасса.

Власти Украины правильно поняли предупреждение замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака о том, что Москва не оставит без помощи граждан РФ, живущих в республиках Донбасса, и, если украинские войска пойдут в наступление, им придется иметь дело с российской армией.

Об этом рассуждает обозреватель Михаил Ростовский, на страницах издания «Московский комсомолец».

«Хотя Украина, по словам ее лидеров, «не приемлет шантаж и агрессивные действия России», она, как выясняется, очень даже хорошо понимает язык ультиматумов», — пишет Ростовский, комментируя реакцию киевских властей на слова Дмитрия Козака.

Также обозреватель напоминает, что еще 30 марта текущего года главнокомандующий украинских вооруженных сил Руслан Хомчак заявлял, что армия Украины готова начать наступление на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, однако 9 апреля он в корне изменил риторику и указал, что силовой сценарий грозит огромными потерями и поэтому для Киева неприемлем.

Одновременно с этим и президент Украины Владимир Зеленский изменил тон своих выступлений.

«Процесс отказа президента Украины от имиджа «голубя мира» внезапно застопорился. Вместо бряцания оружием Зеленский вдруг начал рассуждать в социальных сетях о необходимости восстановления перемирия в Донбассе», — пишет Ростовский.

По мнению журналиста, такое радикальное изменение в настроениях украинского руководство произошло именно под влиянием сдержанного и подчеркнуто неагрессивного выступления Дмитрия Козака, который заявил, что Россия намерена защитить своих граждан, живущих в Донбассе. И лидеры Украины, отмечает Ростовский. У которых видимо все в порядке «со зрением», рассмотрели наконец ту «большую дубинку», которая незримо находится в руках главного переговорщика Кремля.

«В переводе с "политического языка" на общепонятный, слова кремлевского чиновника означают следующее: если армия Украины атакует Донбасс, ей придется иметь дело не с "местным ополчением", как согласно официальной версии, это было во время предыдущего раунда боевых действий, а с вооруженными силами России», — объяснил обозреватель.

При этом, по его словам, использованная Дмитрием Козаком формулировка не позволяет толковать его слова как-то иначе. Кремль прочертил перед Киевом красную линию, переход через которую станет началом открытого военного противостояния между Украиной и Россией. И Украинский президент Владимир Зеленский это понял, о чем свидетельствует то, как он «сдает назад», заключил Михаил Ростовский.