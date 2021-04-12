Жертвой пожара в здании Невской мануфактуры стал один человек

При тушении огня в здании Невской мануфактуры без вести пропал один из спасателей. Спустя некоторое время коллеги обнаружили его бездыханное тело.

При тушении огня в здании Невской мануфактуры без вести пропал один из спасателей. Спустя некоторое время коллеги обнаружили его бездыханное тело.

По предварительным данным, погиб командир отделения пожарно-спасательной части, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Еще двое сотрудников МЧС получили сильные ожоги.

Историческое здание Невской мануфактуры загорелось в Петербурге. На данный момент огнем охвачены четыре этажа фабрики. Началось обрушение кровли и перекрытий, пожарных выводят из здания. Площадь возгорания увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. В районе ЧП образовалась автомобильная пробка.