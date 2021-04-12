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14:44   12 Апреля 2021
Политика

Меркель сообщила о мероприятии, которое станет последним в карьере канцлера ФРГ

Меркель сообщила о мероприятии, которое станет последним в карьере канцлера ФРГ

Выступление на открытии международной промышленной выставки в Ганновере станет последним в карьере Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ. Об этом она сообщила в понедельник.

Речь Меркель на открытии промышленной выставке в Ганновере станет последним ее обращением к гражданам Германии в роли канцлера ФРГ. Об этом она рассказала во время мероприятия.

Ангела Меркель является главой правительства Германии с ноября 2005 года. Она стала первой женщиной в истории страны, занимающей этот пост.

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