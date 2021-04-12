14:44 12 Апреля 2021Политика
Меркель сообщила о мероприятии, которое станет последним в карьере канцлера ФРГ
Выступление на открытии международной промышленной выставки в Ганновере станет последним в карьере Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ. Об этом она сообщила в понедельник.
Выступление на открытии международной промышленной выставки в Ганновере станет последним в карьере Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ. Об этом она сообщила в понедельник.
Речь Меркель на открытии промышленной выставке в Ганновере станет последним ее обращением к гражданам Германии в роли канцлера ФРГ. Об этом она рассказала во время мероприятия.
Ангела Меркель является главой правительства Германии с ноября 2005 года. Она стала первой женщиной в истории страны, занимающей этот пост.