Полыхающую Невскую мануфактуру будет тушить пожарный вертолет

Вертолет Ка-32 задействуют для тушения пожара в здании Невской мануфактуры на Октябрьской набережной, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Вертолет Ка-32 задействуют для тушения пожара в здании Невской мануфактуры на Октябрьской набережной, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

По данным экстренных служб, возгорание произошло на четвертом и пятом этажах исторического здания. Огонь быстро распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пожару присвоили пятый ранг сложности. Кадры с места происшествия опубликовало Федеральное агентство новостей.

Спасатели эвакуировали 40 человек, двоим из них потребовалась медицинская помощь. В ликвидации огня задействованы более 60 человек и 14 машин спецтехники. Движение по Октябрьской набережной затруднено.