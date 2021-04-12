Власти Китая запустили горячую линию для борьбы с «врагами народа»

Пообещали бороться с «историческим нигилизмом» — оскорблением памяти героев революции и искажением истории партийных подвигов.

Власти Китая запустили горячую линию для сбора информации об авторах противозаконных публикаций и комментариев в Сети, пишет британское издание The Guardian. В администрации киберпространства Китая также пообещали бороться и с «историческим нигилизмом» — оскорблением памяти героев революции и искажением истории партийных подвигов.

«Некоторые наши сограждане по неизвестным причинам распространяют в интернете нигилистические искажения истории, злонамеренно коверкая, очерняя и отрицая историю партии. Мы надеемся, что большинство пользователей интернета будут активно играть свою роль в надзоре за обществом и с энтузиазмом сообщать информацию о нарушителях», — говорится в заявлении.

Коммунистическая партия Китая пообещала защитить свою репутацию на фоне подготовки к празднованию ее 100-летнего юбилея. Администрация киберпространства не уточняет, какие наказания ждут тех, на кого поступит жалоба. Однако за оскорбление властей или заведомо ложные сообщения в соцсетях интернет-шутникам грозит до трех лет тюрьмы.

Власти КНР жестко контролируют интернет. Большая часть западных соцсетей, поисковых систем и СМИ запрещены на территории Поднебесной. Американское издание Breitbart ранее обратило внимание на цензуру западных брендов в популярном китайском телевизионном шоу Sisters Who Make Waves.

Ранее китайское государственное издание Global Times объявило, что в городе Ухань, где был зафиксирован первый случай заражения Covid-19, практически полностью восстановилась туристическая сфера после снятия строгих коронавирусных ограничений.