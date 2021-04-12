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14:31   12 Апреля 2021
Происшествия

Появилось видео мощного пожара в здании Невской мануфактуры

Появилось видео мощного пожара в здании Невской мануфактуры

Огонь охватил историческое здание Невской мануфактуры на Октябрьской набережной. Пожару присвоен пятый ранг сложности.

Кадры с места событий опубликовало Федеральное агентство новостей. На них видно, что территорию затянуло густым черным дымом, а из окон нескольких этажей вырывается пламя.

В ликвидации пожара задействованы 112 человек и 26 единиц техники. Спасатели эвакуировали 40 человек, двоим потребовалась медицинская помощь. Информации о погибших не поступало. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, но угроза перехода на соседние здания отсутствует.

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#пожар #видео #Невская мануфактура

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