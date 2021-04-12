Появилось видео мощного пожара в здании Невской мануфактуры

Огонь охватил историческое здание Невской мануфактуры на Октябрьской набережной. Пожару присвоен пятый ранг сложности.

Огонь охватил историческое здание Невской мануфактуры на Октябрьской набережной. Пожару присвоен пятый ранг сложности.

Кадры с места событий опубликовало Федеральное агентство новостей. На них видно, что территорию затянуло густым черным дымом, а из окон нескольких этажей вырывается пламя.

В ликвидации пожара задействованы 112 человек и 26 единиц техники. Спасатели эвакуировали 40 человек, двоим потребовалась медицинская помощь. Информации о погибших не поступало. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, но угроза перехода на соседние здания отсутствует.