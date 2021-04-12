СМИ сообщили, что Зеленский запросил переговоры с Путиным о ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский запросил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Такая информация появилась в СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский запросил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Такая информация появилась в СМИ.

Агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель сообщило о запросе, который Украина направила в Москву. Представитель президента Украины подтвердила, что просьба отправлена.

"Ответа мы пока не получили, и очень надеемся, что это не отказ от диалога", — заявила Мендель.

Ситуация в Донбассе может стать темой переговоров, передает агентство.