14:27 12 Апреля 2021Политика
СМИ сообщили, что Зеленский запросил переговоры с Путиным о ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский запросил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Такая информация появилась в СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский запросил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Такая информация появилась в СМИ.
Агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель сообщило о запросе, который Украина направила в Москву. Представитель президента Украины подтвердила, что просьба отправлена.
"Ответа мы пока не получили, и очень надеемся, что это не отказ от диалога", — заявила Мендель.
Ситуация в Донбассе может стать темой переговоров, передает агентство.