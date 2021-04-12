Генсек Тюркского совета указал на открытость прошедшего референдума в Киргизии

Референдум по поправкам в Конституцию Киргизии и выборы депутатов региональных советов прошли в соответствии с законодательством республики.

Референдум по поправкам в Конституцию Киргизии и выборы депутатов региональных советов прошли в соответствии с законодательством республики.

Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) Омер Кожаман. Он отметил, что референдум прошел открыто и в соответствии с международными стандартами. По его словам, во время выборов не было выявлено каких-либо нарушений.

"Также не было зафиксировано вмешательства в деятельность наблюдателей, и были соблюдены при голосовании все санитарные требования", — добавил Кожаман.

Официальные данные по выборам наблюдатели Тюркского совета предоставят в ближайшее время.