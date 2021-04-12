Нового руководителя исполкома Нижнекамска выберут в мае

Прием документов на должность нового руководителя исполкома стартовал в Нижнекамске.

Прием документов на должность нового руководителя исполкома стартовал в Нижнекамске.

Как сообщил заместитель главы города Тимур Гареев, непосредственно отбор состоится с 6 по 14 мая. Сейчас идет прием документов от кандидатов. Претендентов объявят в течение трех дней после его окончания, добавил Гареев.

Не менее двух кандидатов на пост главы городского исполкома представят члены комиссии из шести человек, которую возглавит мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Кандидаты могут подать документы в Дом советов каждый будний день с 08:00 до 17:00.

Бывший глава исполнительного комитета Нижнекамска Айрат Салаватов ушел в отставку 31 марта 2021 года, проработав на посту меньше года.

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