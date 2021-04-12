Планировавшего теракты в России беглеца задержали в Душанбе

Сотрудники МВД Таджикистана задержали главаря группы террористов, планировавших теракты в России, сообщил глава пресс-центра ведомства Нусратулло Махмадзода.

Сотрудники МВД Таджикистана задержали главаря группы террористов, планировавших теракты в России, сообщил глава пресс-центра ведомства Нусратулло Махмадзода.

Задержанный преступник находился в международном розыске. Правоохранители поймали его на территории города Душанбе. По словам Махмадзоды, террорист работал в Москве с 2015 по 2017 год в качестве трудового мигранта. Преступник неоднократно демонстрировал свою причастность к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" через соцсети.

Задержанный вместе с двумя соучастниками из Узбекистана планировали теракты на территории РФ. Российские правоохранители раскрыли планы боевиков и арестовали двух человек, однако главарь сбежал в Таджикистан. Беглеца объявили в международный розыск.