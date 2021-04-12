Функционер ЕР в Приморье исключен из партии после скандала с выбросом мусора

Руководитель международного партийного центра "Единой России" в Приморском крае Игорь Хрущев был исключен из партии после скандала с мусором.

Руководитель международного партийного центра "Единой России" в Приморском крае Игорь Хрущев был исключен из партии после скандала с мусором.

В начале марта он выбросил канистру из-под масла на обочину дороги, что вызвало волну критики со стороны общественности. Сам Хрущев никак свои действия не объяснил.

"Партийный устав трактует его поступок однозначно — как дискредитирующий партию", — отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Кроме того, действия Хрущева дискредитируют проект "Чистая страна", который реализует партия в регионе, добавил Кожемяко. Функционер "Единой России" освобожден от руководства международным партийным центром и выведен из состава президиума регионального политсовета.