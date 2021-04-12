Нового главу отделения ЛДПР Алтайского края изберут на следующей неделе

Постоянного руководителя отделения ЛДПР в Алтайском крае назначат на следующей неделе. Об этом сообщают региональные СМИ.

Постоянного руководителя отделения ЛДПР в Алтайском крае назначат на следующей неделе. Об этом сообщают региональные СМИ.

На данный момент временно исполняющим обязанности главы краевого отделения ЛДПР назначен экс-депутат Государственной думы РФ Владимир Семенов. Он является представителем партии в алтайском Заксобрании.

Предполагается, что именно он займет пост руководителя краевого отделения, так как Семенова рекомендовал Высший Совет ЛДПР.

Руководителя партии необходимо выбрать из-за недавней внеочередной партийной конференции алтайского отделения ЛДПР. На ней определили новый состав координационного совета, в который вошли девять человек. На два партийца стало больше, чем ранее. Теперь, согласно уставу, необходимо утвердить координатора краевого отделения.