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14:02   12 Апреля 2021
Происшествия

Историческое здание Невской мануфактуры полыхает в Петербурге

Историческое здание Невской мануфактуры полыхает в Петербурге

Производственное здание Невской мануфактуры на Октябрьской набережной охватил огонь. От него валит густой черный дым, пожару присвоен пятый ранг сложности.

Здание было построено во второй половине XIX века и является объектом культурного наследия. Согласно последним данным, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает ФАН со ссылкой на источник в экстренных службах Петербурга.

Горение происходит в помещениях четвертого и пятого этажей. Изначально пожару был присвоен третий ранг сложности, однако спустя 17 минут его повысили до пятого. Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 50 сотрудников МЧС и 12 машин спецтехники.

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#пожар #петербург #Невская мануфактура

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