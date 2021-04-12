Историческое здание Невской мануфактуры полыхает в Петербурге

Производственное здание Невской мануфактуры на Октябрьской набережной охватил огонь. От него валит густой черный дым, пожару присвоен пятый ранг сложности.

Производственное здание Невской мануфактуры на Октябрьской набережной охватил огонь. От него валит густой черный дым, пожару присвоен пятый ранг сложности.

Здание было построено во второй половине XIX века и является объектом культурного наследия. Согласно последним данным, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает ФАН со ссылкой на источник в экстренных службах Петербурга.

Горение происходит в помещениях четвертого и пятого этажей. Изначально пожару был присвоен третий ранг сложности, однако спустя 17 минут его повысили до пятого. Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 50 сотрудников МЧС и 12 машин спецтехники.