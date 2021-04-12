Томаш Петржичек покидает пост министра иностранных дел Чехии

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек покинул свою должность. Об уходе с поста главный чешский дипломат заявил на брифинге 12 апреля.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек покинул свою должность. Об уходе с поста главный чешский дипломат заявил на брифинге 12 апреля.

Томаш Петржичек был главой МИД Чехии с осени 2018 года. Не исключается, что его должность займет экс-глава ведомства Лубомир Заоралек, который был министром иностранных дел страны с 2014 по 2017 годы.

Ранее чешские СМИ сообщали, что президент страны Милош Земан не раз настаивал на отставке Петржичека, так как его не устраивала позиция дипломата по ряду вопросов. В частности, Петржичек поддерживал устранение российской и китайской фирм-кандидатов на тендеры по строительству нового энергоблока на АЭС "Дукованы". Также экс-министр выступал против вакцины "Спутник V" и ее применения в Чехии.

В конце марта лаборатория в чешском городе Брно объявила, что ей удалось выявить новый штамм коронавируса. Эпидемиологическая обстановка в Чехии считается одной из самых сложных в Европе.