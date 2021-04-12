Высокое напряжение в отношениях с РФ вынудило Прибалтику раскошелиться на электричество

Гендиректор Фонда энергетического развития объяснил, почему жителям Латвии, Литвы и Эстонии придут обновленные счета за электроэнергию.

Прибалтийские страны впервые решили обойтись без российской электроэнергии. Источники газеты «Коммерсантъ» сообщили, что с 8 по 11 апреля Латвия, Эстония и Литва в качестве эксперимента приостановили закупки, а линии электропередач (ЛЭП) между Литвой и Белоруссией не функционировали.

Таким образом европейские страны готовятся к выходу из БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва) — единой энергетической системы пяти государств, созданной для удобного обмена электроресурсом. «Электрическое кольцо» официально работает с 2001 года на единой частоте тока 50 Гц.

Прибалтика задумалась об отключении от энергетической системы в 2017 году с подачи руководства НАТО. Специалисты Центра энергетической безопасности Альянса пришли к выводу, что Латвия, Эстония и Литва лишний раз показывают свою зависимость от России, когда закупают у нее электроэнергию. Посовещавшись, главы европейских стран решили последовать совету и выйти из БРЭЛЛ.

Оперативно выполнить эту задачу невозможно: нужно договориться о поставках из других государств и подготовиться к отключению от «электрического кольца». Приостановки закупок 8 и 11 апреля — это «репетиция» глобального отсоединения от энергетической системы, последний этап которого страны Прибалтики должны осуществить в 2025 году.

Нынешняя «тренировка» показала, что местным жителям следует основательно подготовиться к выходу из БРЭЛЛ. К примеру, как только Литва отключилась от белорусской ЛЭП и начала закупать электричество у Польши и Швеции, спотовые цены на ресурс в стране выросли на 8,5%. Власти всех трех государств приостановили поставки без объяснения причин при том, что электросети работали стабильно.

Представители Минэнерго сообщили, что на работу электрических сетей в России тестовое отключение Прибалтики от БРЭЛЛ никак не повлияло. Более того, на Урале цены на электричество упали на 1–3%. В РФ стоимость электроэнергии формируется по ценовым зонам, объясняет гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский, а в Европе — по специальным энергетическим центрам (хабам).

«Каждый из них специализируется на собственном маршруте или узле. Если перераспределять электроэнергию на другие узлы, то на старых она станет дороже. В той зоне, где "запитаны" эти три прибалтийские страны, как правило, формируется довольно большой избыток мощности, потому что неподалеку расположено много атомных станций. Они снижают цены для Прибалтики, им это на руку. Если "запитываться" от Швеции, то ситуация там будет другая. Там много "зеленой" энергии, которая дорого обходится потребителям», — сообщил эксперт.

Из-за «зеленой» энергетики в Швеции и Польше для производства электроэнергии используется газ, а цена на него может резко взлететь или упасть в зависимости от сезона. Трем прибалтийским странам придется доплачивать, чтобы иметь возможность присоединиться к европейским сетям. Политическая воля НАТО будет выполнена, но жители Латвии, Эстонии и Литвы могут остаться недовольны.

«Если это политическое решение, то им [жителям] придется оплачивать обновленные счета. А что им еще остается делать?», — сказал Андрей Листовский.

Для сравнения, сейчас оптовая цена за один мегаватт-час по Сибири составляет 1,7 тысячи рублей, тогда как 8 и 11 апреля Литва платила за тот же объем 4,7 тысяч рублей (51 евро).