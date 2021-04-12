Первый вице-премьер Забайкалья Кефер озвучил причину роста цен на бензин

Причиной подорожания бензина в Забайкальском крае является инфляционный процесс, сообщил первый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер.

Причиной подорожания бензина в Забайкальском крае является инфляционный процесс, сообщил первый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер.

Существует много версий роста цен на бензин, однако наиболее простое объяснение — инфляционный процесс. К тому же следует брать в расчет то, что основную стоимость топлива составляет акциз, сообщил Кефер в ходе прямого эфира на ГТРК "Чита". Ведущий Игорь Кунгуров добавил, что в регионе почти не представлены федеральные поставщики бензина, из-за этого цена получается выше, так как поставка идет через посредников.

Вице-премьер напомнил, что губернатор края Александр Осипов неоднократно ставил задачу по обеспечению более широкого присутствия федеральных поставщиков "винков" (вертикально интегрированных нефтяных компаний), пишет "Чита.ру".