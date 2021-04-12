Эстонский активист инициировал сбор подписей для выхода страны из ЕС

Эстонцы начали собирать подписи по выходу из Евросоюза по инициативе местного активиста Кенно Пыльтсама. Об этом свидетельствует соответствующая петиция.

Эстонцы начали собирать подписи по выходу из Евросоюза по инициативе местного активиста Кенно Пыльтсама. Об этом свидетельствует соответствующая петиция.

Кенно Пыльтсам представляет эстонскую национал-консервативную партию EKRE. Активист стал автором петиции. Пыльтсам призывает сограждан восстановить суверенитет страны, вернуть национальную валюту и перестать подчиняться США. Документ должен набрать тысячу голосов, чтобы вынести вопрос на обсуждение Рийгикогу.

"Мы должны инициировать EXIT — народ должен решить на референдуме, продолжит ли Эстония членство в ЕС или восстановит свой суверенитет, каким он был до 1 мая 2004 года", — говорится в петиции.

Такой способ был бы естественной частью классической демократии, отмечает автор документа. Россия и Эстония ранее обсудили состояние двусторонних отношений, передает RT. Глава МИД РФ Сергей Лавров созвонился с эстонской коллегой Эвой-Марией Лийметс.