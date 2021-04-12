Вооруженные силы Украины совершили удар по западу Донецка. Окраина была обстреляна из гранатометов и боевой машины пехоты, сообщают местные власти.

Вооруженные силы Украины совершили удар по западу Донецка. Окраина была обстреляна из гранатометов и боевой машины пехоты, сообщают местные власти.

Бойцы ВСУ открыли огонь, чем вновь нарушили Минские соглашения.

Представители ДНР и ЛНР неоднократно сообщали об увеличении активности Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе. Военнослужащие ВСУ систематически осуществляют обстрелы и стягивают боевую технику.

Также ранее стало известно о применении кочующих минометных расчетов, которые наносят урон гражданской инфраструктуре и ставят под угрозу жизни мирных граждан.