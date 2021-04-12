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13:39   12 Апреля 2021
Общество

В Кремле не подтвердили информацию об увеличении выходных на майские праздники

В Кремле не подтвердили информацию об увеличении выходных на майские праздники

Информацию, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными, не подтвердили в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также не может опровергнуть эти данные, так как о подготовке подобного решения ему неизвестно. Президент России Владимир Путин планирует работать в эти дни.

Пресс-секретарь добавил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом остается "достаточно гибкой", а такие решения принимают в оперативном штабе и Правительстве РФ. Актуальная информация об инфекции опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

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#кремль #выходные #май

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