Замкоординатора штаба Навального в Мурманске проверили на перевозку наркотиков

Полицейские задержали замкоординатора штаба ФБК (признан иноагентом в РФ) в Мурманске Александра Суринова и проверили его на наркотики. Запрещенных веществ у мужчины не оказалось.

Полицейские задержали замкоординатора штаба ФБК (признан иноагентом в РФ) в Мурманске Александра Суринова и проверили его на наркотики. Запрещенных веществ у мужчины не оказалось.

Стражи порядка задержали соратника блогера Алексея Навального после того, как получили информация о якобы перевозке им наркотиков. Для проверки этих сведений Суринов был остановлен в аэропорту Мурманска. В присутствии адвоката задержанного мужчину досмотрели и оказалось, что у него не было при себе запрещенных веществ, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

После проверки в аэропорту сторонника блогера отпустили на свободу. Соответствующую информацию подтвердил сам мужчина и его коллеги в ФБК.