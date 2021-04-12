Суд продлил арест экс-прокурору Новосибирска по делу о превышении полномочий

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест бывшему прокурору города Денису Ференцу, проходящему по делу о превышении должностных полномочий.

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест бывшему прокурору города Денису Ференцу, проходящему по делу о превышении должностных полномочий.

Сотрудники ФСБ задержали силовика в конце ноября 2020 года. Официальной информации о его уголовном деле не публиковалось, однако, согласно источникам, его обвиняют в мошенничестве. Помимо Ференца, арест продлили директору ООО "ГУМ" Дмитрию Куклину.

Следователи возбудили третье уголовное дело в отношении экс-мэра Томска Ивана Кляйна, сообщал сайт 360tv.ru. Чиновника заподозрили в незаконном участии в предпринимательской деятельности.