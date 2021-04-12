Медики госпитализировали обварившегося в кипятке первоклассника в ХМАО

Учащийся первого класса в Нижневартовске упал в лужу с кипятком и получил сильные ожоги ног.

Учащийся первого класса в Нижневартовске упал в лужу с кипятком и получил сильные ожоги ног.

Инцидент, который едва не закончился трагедией, произошел возле образовательного учреждения, в котором учится мальчик. По пути в школу он провалился в подмытый горячей водой грунт и получил серьезные травмы. В больнице у него диагностировали ожоги нижних конечностей.

В районе, где пострадал школьник, произошел прорыв трубопровода, передает РИА Новости. Предполагается, что именно из-за этого грунт не выдержал веса ребенка и обрушился. На данный момент по факту случившегося ведется доследственная проверка.