Александр Беляев назначен министром информационной политики Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначил на пост главы министерства информационной политики региона Александра Беляева.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назначил на пост главы министерства информационной политики региона Александра Беляева.

На оперативном совещании в правительстве губернатор представил нового министра Александра Беляева. О том, что он возглавит министерство, стало известно еще на прошлой неделе.

"Прошу любить и жаловать. У Александра Беляева богатый опыт работы: он работал с медиапроектами в Роскачестве, Россельхозбанке", — сказал Чибис.

Ранее министерство возглавляла Александра Кондаурова. В 2020 году она ушла в декретный отпуск, а исполняющим обязанности министра стала ее заместитель Елена Мальцева.