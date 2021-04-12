Австралийские ученые выяснили, как вирусы влияют на развитие мозга человека

Ученые выяснили, что вирусы могут оказывать негативное влияние на мозг человека, а также влиять на когнитивные способности ребенка, находящегося в утробе матери.

Ученые выяснили, что вирусы могут оказывать негативное влияние на мозг человека, а также влиять на когнитивные способности ребенка, находящегося в утробе матери. Об этом рассказали в Австрийской академии наук.

Специалисты провели исследование на основе данных, которые были собраны во время эпидемии вируса Зика в Бразилии. Тогда врачи установили, что зараженные еще в утробе матери дети рождались с нарушениями мозга. В результате эксперты выяснили, что мозг действительно может пострадать, так как вирусы нарушают работу клеток организма.

Среди самых неблагоприятных для женщин в положении ученые называют вирусы краснухи и простого герпеса. Также нужно быть предельно осторожными с цитомегаловирусной инфекцией и токсоплазмой. На данный момент научные работники продолжают заниматься изучением влияния вирусов на развитие детей.

Сайт 360tv.ru рассказал, как прикосновения матери влияют на развитие мозга младенца. Об этом рассказала исследователь из университета Бар-Илан Рут Фельдман. Эксперимент показал, что контакт матерей с детьми много лет назад оказал реальное влияние на функционирование их мозга.