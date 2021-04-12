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13:15   12 Апреля 2021
Общество

Австралийские ученые выяснили, как вирусы влияют на развитие мозга человека

Австралийские ученые выяснили, как вирусы влияют на развитие мозга человека

Ученые выяснили, что вирусы могут оказывать негативное влияние на мозг человека, а также влиять на когнитивные способности ребенка, находящегося в утробе матери. Об этом рассказали в Австрийской академии наук.

Специалисты провели исследование на основе данных, которые были собраны во время эпидемии вируса Зика в Бразилии. Тогда врачи установили, что зараженные еще в утробе матери дети рождались с нарушениями мозга. В результате эксперты выяснили, что мозг действительно может пострадать, так как вирусы нарушают работу клеток организма.

Среди самых неблагоприятных для женщин в положении ученые называют вирусы краснухи и простого герпеса. Также нужно быть предельно осторожными с цитомегаловирусной инфекцией и токсоплазмой. На данный момент научные работники продолжают заниматься изучением влияния вирусов на развитие детей.

Сайт 360tv.ru рассказал, как прикосновения матери влияют на развитие мозга младенца. Об этом рассказала исследователь из университета Бар-Илан Рут Фельдман. Эксперимент показал, что контакт матерей с детьми много лет назад оказал реальное влияние на функционирование их мозга.

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#вирус #человек #мозг

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