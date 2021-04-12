Американцы не поддержали митинг под лозунгом "Жизни белых имеют значение"

Митинг в США под лозунгом "Жизни белых имеют значение" практически не собрал сторонников. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Митинг в США под лозунгом "Жизни белых имеют значение" практически не собрал сторонников. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Цель акции, по словам организаторов, — "выступить против" СМИ, властей и образовательных учреждений, которые притесняют белых. Лозунг "Жизни белых имеют значение", как отмечают журналисты, использовали еще с 2015 года сторонники превосходства белой расы, в том числе неонацисты и другие ультраправые радикалы.

На акциях, которые прошли в разных городах США, вышло немного людей. В Нью-Йорке митинг собрал лишь более десятка протестующих. В Альбукерке штата Нью-Мексико на акцию вышел лишь один человек, а в техасском Форт-Уэрте у плаката с лозунгом собрались трое протестующих.

В некоторых городах выступили "участники контрпротеста", которые выкрикивали лозунги: "Жизни чернокожих имеют значение" и "Единство и объединение".