Житель Сахалина разбил грядку с редисом в дорожной яме, где пробил колесо

Житель Южно-Сахалинска "заделал" огромную яму на дороге с помощью садового грунта, куда высадил редис. К идее сахалинца подключились и другие жители страны.

Житель Южно-Сахалинска "заделал" огромную яму на дороге с помощью садового грунта, куда высадил редис. К идее сахалинца подключились и другие жители страны.

Мужчина уложил землю, разбив грядку с будущими овощами в одной из глубоких ям на улице Авиационной. По словам сибиряка, из-за этой ямы он пробил колесо, что доставило ему большое неудобство. Спустя время местному жителю пришла идея "устранить" неполадку.

Таким образом сахалинец решил привлечь внимание администрации к проблемному участку дороги, который, по его словам, уже очень долгое время находится в разбитом состоянии. Он также подчеркнул, что обезопасил других автомобилистов от необходимости ремонта после попадания в яму.

Весь процесс "преображения" ямы он записал на видео и опубликовал в Сети. Очень быстро ролик набрал просмотры, а люди из разных городов подхватили своеобразный челлендж и пишут в комментариях под постом, что обязательно высадят в ямах подсолнухи или репу.