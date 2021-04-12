12:52 12 Апреля 2021Происшествия
Главу Аксайского района Виталия Борзенко везут в полицию
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Аксайского района Виталия Борзенко. Сейчас его везут в отделение полиции в Ростове-на-Дону на избрание меры пресечения.
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Аксайского района Виталия Борзенко. Сейчас его везут в отделение полиции в Ростове-на-Дону на избрание меры пресечения.
Чиновника задержали в Кисловодске, причина не сообщается, передает РИА Новости со ссылкой на источник. В администрации Аксайского района прошли обыски.
Борзенко стал заместителем председателя исполкома Аксайского районного Совета народных депутатов в 1989 году. С 1992 года работал замглавы районной администрации и возглавил ее спустя два года.