Главу Аксайского района Виталия Борзенко везут в полицию

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Аксайского района Виталия Борзенко. Сейчас его везут в отделение полиции в Ростове-на-Дону на избрание меры пресечения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Аксайского района Виталия Борзенко. Сейчас его везут в отделение полиции в Ростове-на-Дону на избрание меры пресечения.

Чиновника задержали в Кисловодске, причина не сообщается, передает РИА Новости со ссылкой на источник. В администрации Аксайского района прошли обыски.

Борзенко стал заместителем председателя исполкома Аксайского районного Совета народных депутатов в 1989 году. С 1992 года работал замглавы районной администрации и возглавил ее спустя два года.