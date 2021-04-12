Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:52   12 Апреля 2021
Происшествия

Главу Аксайского района Виталия Борзенко везут в полицию

Главу Аксайского района Виталия Борзенко везут в полицию

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Аксайского района Виталия Борзенко. Сейчас его везут в отделение полиции в Ростове-на-Дону на избрание меры пресечения.

Чиновника задержали в Кисловодске, причина не сообщается, передает РИА Новости со ссылкой на источник. В администрации Аксайского района прошли обыски.

Борзенко стал заместителем председателя исполкома Аксайского районного Совета народных депутатов в 1989 году. С 1992 года работал замглавы районной администрации и возглавил ее спустя два года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#задержание #кисловодск #Виталий Борзенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров