12:52 12 Апреля 2021Политика
Глава Башкирии рассказал о своих планах после ухода с поста
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что после отставки может поработать стропальщиком, так как в студенческие годы выезжал на стройку в стройотрядах.
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что после отставки может поработать стропальщиком, так как в студенческие годы выезжал на стройку в стройотрядах.
По его словам, перед такими поездками будущий высокопоставленный чиновник прошел обучение и получил специальность стропальщика второго разряда.
"Переобучиться в отставке я могу. Могу поработать стропальщиком. Я до сих пор помню "вира", "майна", — подчеркнул Хабиров.
Ранее глава региона в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что старейшая жительница Башкирии Валентина Драган привилась российской вакциной от коронавируса "Спутник V", пишет сайт 360tv.ru.