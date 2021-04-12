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12:52   12 Апреля 2021
Политика

Глава Башкирии рассказал о своих планах после ухода с поста

Глава Башкирии рассказал о своих планах после ухода с поста

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что после отставки может поработать стропальщиком, так как в студенческие годы выезжал на стройку в стройотрядах.

По его словам, перед такими поездками будущий высокопоставленный чиновник прошел обучение и получил специальность стропальщика второго разряда.

"Переобучиться в отставке я могу. Могу поработать стропальщиком. Я до сих пор помню "вира", "майна", — подчеркнул Хабиров.

Ранее глава региона в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что старейшая жительница Башкирии Валентина Драган привилась российской вакциной от коронавируса "Спутник V", пишет сайт 360tv.ru.

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#отставка #башкирия #хабиров

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