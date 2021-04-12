Умерла звезда сериала "Клан Сопрано" Джозеф Сираво

Американский актер Джозеф Сираво, исполнивший роль отца главного героя в сериале "Клан Сопрано", скончался от онкологического заболевания в возрасте 64 лет.

Американский актер Джозеф Сираво, исполнивший роль отца главного героя в сериале "Клан Сопрано", скончался от онкологического заболевания в возрасте 64 лет.

О смерти артиста его коллега Джерри Пасторе сообщил в Instagram.

"Покойся с миром, мой дорогой друг. Я буду скучать по тебе. Увидимся в другом мире", — говорится в публикации.

Джозеф Сираво принимал участие в бродвейских постановках и получил мировую известность после роли отца Тони Сопрано в сериале "Клан Сопрано". Также он появлялся в эпизоде сериала "Закон и порядок".