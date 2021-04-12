Президент России Владимир Путин запланировал несколько дел в ходе визита в Энгельс. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин запланировал несколько дел в ходе визита в Энгельс. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер 12 апреля посетит музейный комплекс, построенный на месте приземления советского космонавта Юрия Гагарина, констатировал представитель Кремля. По его словам, Путин также встретится с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым. Президент проведет совещание по развитию космической отрасли. Визит главы государства в Энгельс совпадает с Днем космонавтики.