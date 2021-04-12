"Ни живая, ни мертвая": ветер порвал куклу 17-метрового космонавта в Красноярске

Гигантская надувная фигура космонавта пострадала от порывов ветра в Красноярске. Сейчас она еле стоит на месте и опирается на ближайшее здание.

Гигантская надувная фигура космонавта пострадала от порывов ветра в Красноярске. Сейчас она еле стоит на месте и опирается на ближайшее здание.

"Махину", как прозвали космонавта в соцсетях, установили возле Сибирского федерального университета. Таким образом в Красноярске решили отпраздновать День космонавтики. Однако идея по размещению 17-метровой фигуры у СФУ практически сразу же провалилась.

Гигантская кукла не выдержала сильных порывов ветра, и вскоре в ней образовалась дыра. Когда воздух вышел, "ни живой, ни мертвый" космонавт повис на здании учебного учреждения, пишут СМИ. О дальнейшей судьбе фигуры пока ничего неизвестно.