Житель Ленобласти до смерти забил молотком знакомого и сбросил тело с моста

Рецидивист из Ленобласти убил знакомого и вместе с товарищами сбросил его тело в реку, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Рецидивист из Ленобласти убил знакомого и вместе с товарищами сбросил его тело в реку, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Убийство произошло в квартире в поселке имени Свердлова. Подозреваемый вступил в конфликт со знакомым, в результате чего несколько раз ударил его молотком по голове. Убийца попросил трех товарищей помочь избавиться от тела. Мужчины завернули труп в покрывало и увезли на машине к мосту, с которого сбросили убитого.

Правоохранители задержали по подозрению в преступлении трех местных жителей. Предполагаемый убийца ранее был неоднократно судим. На момент совершения преступления он нигде не работал. Следователи изъяли молоток, расследование продолжается.

Еще одно убийство произошло в Белгороде. Гражданин Украины напал на свою бывшую девушку. Соседи услышали крики и сообщили в полицию, но потерпевшую не удалось спасти, сообщал сайт 360tv.ru.