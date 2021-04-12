Россия выделила 50 млрд рублей на решение проблемы водной блокады Крыма, несмотря на заявления Украины. Об этом рассказали британские аналитики.

Россия выделила 50 млрд рублей на решение проблемы водной блокады Крыма, несмотря на заявления Украины. Об этом рассказали британские аналитики.

Эксперты предрекли Киеву неприятный исход водной блокады полуострова. Российские власти приняли решительные меры и начали активно бурить скважины в поиске новых подземных источников влаги. Издание Emerging Europe упомянуло в своем материале строительство опреснительной установки, которая будет производить до 40 000 кубометров пресной воды в день.

"Это поставит Украину в затруднительное положение", — приводит слова аналитиков "ПолитРоссия".

По мнению экспертов, самостоятельное решение проблемы водной блокады Крыма лишь повысит легитимность РФ в глазах местного населения. Такой сценарий они предсказали на фоне старта поисков пресной воды в Азовском море.